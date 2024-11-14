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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azaldı.

Haber Merkezi
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Kasım ile biten haftada 217 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin azalarak 217 bine indi.

Bu dönemde 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 224 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 221 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 6 bin 250 azalarak 221 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 2 Kasım ile biten haftada 11 bin kişi azalarak 1 milyon 873 bine düştü.

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