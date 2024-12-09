  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi
Takip Et

ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi

ABD'de kasım ayında tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, 0,1 puan artarak yüzde 3'e yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentileri de sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 2,9'a çıktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi
Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, kasımda 0,1 puan artarak yüzde 3'e çıktı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,1 puan artışla yüzde 2,6'ya ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi 0,1 puan yükselerek yüzde 2,9'a ulaştı.

Hane halkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti kasımda 0,2 puan azalarak yüzde 4,7'ye inerken, Nisan 2021'den beri en düşük seviyesini kaydetti. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise 0,1 puan artışla yüzde 3,1'e yükseldi.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 2,7'ye, gıda için yüzde 3,8'e, kira için yüzde 5,7'ye indi. Maliyetlerde artış beklentisi, sağlık bakımı için de yüzde 6'ya ve üniversite eğitimi için yüzde 6,7'ye çıktı.

ABD'de kasım ayı enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 olması yönünde.

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Hem beklentiler gözetilsin, hem de ekonomiye ağır yük getirmesinCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: KYK burs ve kredi miktarları belli olduGündem

 

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın tarihi belli olduTÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın tarihi belli olduEkonomi

 

Küresel Ekonomi
14 yıl sonra Çin ekonomide yön değiştiriyor
14 yıl sonra Çin ekonomide yön değiştiriyor
DTÖ: Küresel ticarette politika belirsizlikleri gölge düşürüyor
DTÖ: Küresel ticarette politika belirsizlikleri gölge düşürüyor
Birleşmiş Milletler raporu ortaya koydu! İşe Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti
Birleşmiş Milletler raporu ortaya koydu! İşe Suriye'nin yeniden inşasının maliyeti
New York borsası yatay seyirle açıldı
New York borsası yatay seyirle açıldı
Suriye Merkez Bankası duyurdu: Mevduatlar güvende
Suriye Merkez Bankası duyurdu: Mevduatlar güvende
Afrika Finans Zirvesi başladı
Afrika Finans Zirvesi başladı