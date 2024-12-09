ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, kasımda 0,1 puan artarak yüzde 3'e çıktı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,1 puan artışla yüzde 2,6'ya ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi 0,1 puan yükselerek yüzde 2,9'a ulaştı.

Hane halkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti kasımda 0,2 puan azalarak yüzde 4,7'ye inerken, Nisan 2021'den beri en düşük seviyesini kaydetti. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti ise 0,1 puan artışla yüzde 3,1'e yükseldi.

Bu dönemde maliyetlerde artış beklentisi benzin için yüzde 2,7'ye, gıda için yüzde 3,8'e, kira için yüzde 5,7'ye indi. Maliyetlerde artış beklentisi, sağlık bakımı için de yüzde 6'ya ve üniversite eğitimi için yüzde 6,7'ye çıktı.

ABD'de kasım ayı enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel artmıştı.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 olması yönünde.