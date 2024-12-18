ABD'de mortgage başvuruları 5 hafta sonra sınırlı da olsa geriledi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 13 Aralık haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 0,7 düşüşle 224,0 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 1,4 artışla 157,1 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 2,6 gerileyerek 617,5 puana indi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 8 puan artarak yüzde 6,75 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Mortgage oranları geçen hafta arttı ve bu da genel mortgage başvuru faaliyetinin beş hafta sonra ilk kez azalmasına yol açtı. Alıcılar, stok koşullarının kademeli olarak iyileşmesi, ekonomi ve iş piyasasına yönelik daha olumlu bir görünüm sayesinde satın alma piyasasında aktif kaldılar." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 46,7 seviyesinden yüzde 46,8'e çıktı.

15 yıllık faizinde oran 3 puan artışla yüzde 6,15 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 22 puan gibi sert bir artışla yüzde 6,03 seviyesinde yükseldi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 7 baz puan artarak yüzde 6,86 oldu.

MBA'nın Noel ve yılbaşı tatilleri ile ilgili yayımladığı duyuruda, ofislerinin 25 Aralık 2024 Çarşamba gününden itibaren kapalı olacağı ve 2 Ocak 2025 Perşembe günü yeniden açılacağı belirtildi. Ofislerin kapalı olması ve tatiller nedeniyle, 20 Aralık 2024 ve 27 Aralık 2024'te sona eren haftaların sonuçları 2 Ocak 2025 Perşembe günü açıklanacak.