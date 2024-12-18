Konutta kredili satışlar bir yılda 4 kattan fazla arttı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2024 Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre yıllık konut satışları yüzde 63,6 oranında artarken, İpotekli yani krediyle alınan konutlardaki yükseliş ise yıllık bazda yüzde 315,7 oldu.

İpotekli satışlardaki yüksek artış dikkat çekti.

Faizlerdeki yüksek seyre karşın kredili satışlardaki bu artışı Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman ekonomim.com’a değerlendirdi.

Kredi faizleri

Konut kredisi faizleri, 2023 Haziran ayında yüzde 8,5 ile başlayan Mart 2024’te yüzde 50 seviyesine yükselen politika faizine paralel yükselirken, son aylarda Nisan 2024’teki zirvesine göre gerilese de halen yüzde 3 üzerinde seyrediyor.

Konut fiyatlarında da önemli bir iyileşme görülmezken, TCMB’nin Konut Fiyat Endeksi son verilerinde, Kasım 2024’te geçen yılın aynı ayına göre nominal artış yüzde 29,4 oldu. Enflasyona göre, reel değişim ise yüzde 12 oranında azalış oldu.

Konut satışlarında artış

2017 yılından bu yana kasım ayı konut satışlarında, ipotekli satışların oranı oynaklık gösterse de 2018 ve 2023 yıllar haricinde ortalama yüzde 22 oluyor. Ancak 2018 ve 2023 yıllarında bu oran yüzde 6 seviyesine geriliyor.

Aynı yıllarda Ocak-Kasım dönemlerindeyse Kasım 2024’teki yaklaşık 4 katlık yükselişe karşın ipotekli satışların en düşük olduğu yıl aslında 2024 yılı oluyor.

Faiz oranlarındaki yükselişin de etkisi görülüyor.

“İşlem hacminin sadece yüzde 4’ü krediyle fonlanıyor”

Gayrimenkul iktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, ekonomim.com’a yaptığı yorumda, Kasım 2024’te görülen yıllık bazda yüzde 315,7 oranındaki ipotekli satış hacminin, 2023 Kasım’daki ipotekli satışların çok düşük olması nedeniyle oransal bir şekilde öne çıktığını söyledi.

Büyükduman, satışlardaki kredi oranının ise düşük olduğunu şu hesaplama ile belirtti:

“Kasımda toplam konutların yüzde 14’ü kredili. Ancak konut değerinin de ortalama yüzde 30’u kadar kredi kullanılıyor. Bu durumda “yüzde 14* yüzde 30 = yüzde 4,2. Yani konut piyasasındaki işlem hacminin yalnızca yüzde 4,2’si krediyle fonlanıyor.”