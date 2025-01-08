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ABD'de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD'de mortgage başvuruları yeni yıla da düşüşle başladı; faiz oranları dördüncü haftasında da yükselişine devam etti; 2024 yılının 5 Temmuz haftasından bu yana en yüksek noktasına geldi ve %7 sınırına dayandı.

Haber Merkezi
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ABD'de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü
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ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 3 Ocak ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %3,7 düşüşle 168,4 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %6,6 düşüşle 127,7 puan olurken, refinansman endeksi %1,5 artışla 401,1 puana çıktı.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 puan daha arttı ve %6,99 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Geçtiğimiz hafta, yükselen mortgage oranları alıcıları piyasaya girmekten caydırmaya ve satın alma faaliyetini engellemeye devam ettikçe başvurular azaldı. 30 yıllık sabit oran dördüncü hafta üst üste artarak %6,99 ile Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %39,4 seviyesinden %40,8'e çıktı.

15 yıllık faizinde oran 3 puan artışla %6,46 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 1 puan artışla %6,46 seviyesine geldi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 14 baz puan geriledi ve %6,99 oldu.

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