ABD'de mortgage başvuruları geriledi, 30 yıllık faiz sabit kaldı

ABD'de mortgage başvuruları yatay bir seyir izlerken, 30 yıllık faiz oranı beş hafta süren yükselişini sonlandırarak geri geldi. Ancak hem yeniden finansmanlar hem de satın almalar için faaliyet hızını yavaşlatmaya devam eden önemli bir psikolojik seviye olan yüzde 7'nin üzerinde kaldı.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 24 Ocak ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 2,0 düşüşle 220,0 seviyesine indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 0,4 düşüşle 162,4 olurken, refinansman endeksi yüzde 6,8 düşüşle 520,9 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı değişmeyerek yüzde 7,02 seviyesinde kaldı.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Geçtiğimiz hafta mortgage oranları karışık seyretti ve 30 yıllık sabit oran yüzde 7,02'de sabit kaldı. Başvuru faaliyeti, esas olarak hem geleneksel hem de devlet kredilerinde yeniden finansmanda yüzde 7'lik bir düşüş nedeniyle biraz daha zayıftı." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 40,4 seviyesinden yüzde 37,1'e indi.

Kan, satın alma faaliyetlerinin biraz azaldığına işaret ederek, "Ancak FHA satın alma kredileri için başvurular yüzde 2 artarak parlak bir nokta oldu. Yeni ve mevcut konut satışları 2024'ü güçlü bir notla kapattı; mortgage oranları istikrar kazanmaya ve satılık stoklar gevşemeye devam ederse, önümüzdeki aylarda satın alma faaliyetinde kademeli bir artış bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

15 yıllık faizinde oran 8 puan düşüşle yüzde 6,37 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 3 puan artışla yüzde 6,44 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 4 baz puan arttı ve yüzde 7,02 seviyesine çıktı.