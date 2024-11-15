ABD'de perakende satışlar arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı ve 718,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,3 artacağı yönündeydi. Perakende satışlar, eylülde yüzde 0,8 artmıştı.

Perakende satışlar, ekimde yıllık bazda da yüzde 2,8 artış gösterdi. Satışlar, eylülde yıllık bazda yüzde 2 artış kaydetmişti.

Bu dönemde elektronik ve ev aletleri mağazalarında, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalarda, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerlerde, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalarda, mağaza dışı perakendecilerde ve benzin istasyonlarındaki satışlarda artış oldu.

Perakende satışlar, çeşitli mağaza perakendecilerinde, sağlık ve kişisel bakım mağazalarında, mobilya mağazalarında, spor malzemeleri, hobi, müzik aleti ve kitap mağazalarında ve giyim mağazalarında ise azaldı.

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ekimde yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi.

Nisan ayından bu yana en güçlü artışı kaydeden ithalat fiyat endeksi, eylülde ise yüzde 0,4 azalmıştı.

Endeks, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 yükseliş kaydetti.

İhracat fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 0,8 ile Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek oranda artış gösterdi.

Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, eylül ayında ise yüzde 0,6'lık azalış kaydetmişti.

Endeks, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı.

Analistler, ithalat fiyat endeksinin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin vergi öncesi ithalat fiyatlarına etkisini değerlendirmek için gelecek yıl yakından takip edilmesini beklediklerini belirtti.