  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de perakende satışlar eylülde arttı
Takip Et

ABD'de perakende satışlar eylülde arttı

ABD'de perakende satışlar eylülde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de perakende satışlar eylülde arttı
Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artışla 733,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi perakende satışların bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Perakende satışlar, ağustosta da yüzde 0,6 artmıştı.

Ülkede perakende satışlar, eylülde yıllık bazda ise yüzde 4,3 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde satışlardaki en yüksek artış, çeşitli mağaza perakendecilerinde görüldü.

Mobilya mağazaları, inşaat malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı yerler, yiyecek ve içecek mağazaları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, benzin istasyonları ile yemek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu mekanlardaki satışlarda da artış kaydedildi.

Buna karşın, motorlu taşıt mağazaları, elektronik mağazaları, giyim mağazaları, spor malzemeleri, hobi, müzik aletleri ve kitapların satıldığı mağazalar ve mağaza dışı perakendecilerdeki satışlarda ise azalış görüldü.

ABD'de özel sektörün istihdam kaybı hızlandıABD'de özel sektörün istihdam kaybı hızlandıKüresel Ekonomi
ABD'de üretici fiyatları eylülde beklentilere paralel arttıABD'de üretici fiyatları eylülde beklentilere paralel arttıKüresel Ekonomi
İngiltere'de perakendeci güveni 17 yılın en düşük seviyesindeİngiltere'de perakendeci güveni 17 yılın en düşük seviyesindeKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Baltık endeksi dokuz gündür yükselişini sürdürüyor
Baltık endeksi dokuz gündür yükselişini sürdürüyor
ABD'de özel sektörün istihdam kaybı hızlandı
ABD'de özel sektörün istihdam kaybı hızlandı
İngiltere'de perakendeci güveni 17 yılın en düşük seviyesinde
İngiltere'de perakendeci güveni 17 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de üretici fiyatları eylülde beklentilere paralel arttı
ABD'de üretici fiyatları eylülde beklentilere paralel arttı
Almanya'da ihracatçılar geleceğe karamsar bakıyor
Almanya'da ihracatçılar geleceğe karamsar bakıyor
Japonya'dan yatırımı teşvik için yeni plan
Japonya'dan yatırımı teşvik için yeni plan