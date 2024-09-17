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ABD'de perakende satışlar tahminleri aştı: Piyasalar ne tepki verdi?

ABD'de perakende satışlar ağustos ayında Wall Street'in tahminlerini aştı. Veriler, Fed'in Washington'da iki gün sürecek politika toplantısının başlamasıyla birlikte geldi.

Haber Merkezi
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ABD'de perakende satışlar tahminleri aştı: Piyasalar ne tepki verdi?
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ABD’de perakende satışlar ağustos ayında yüzde 0,1 artarken, ekonomistler harcamalarda yüzde 0,2'lik bir düşüş bekliyorlardı.

Census Bureau verilerine göre, temmuz ayı perakende satış verisi, satışların yüzde 1 arttığını gösteren önceki okumadan yüzde 1,1 artışa revize edildi.

Ağustos ayında otomobil ve akaryakıt hariç satışlar ise yüzde 0,2 arttı. Beklenti yüzde 0,3'lük bir artış olacağı yönündeydi.

Çeşitli değişken kategorileri hariç tutan ve çeyreklik gayri safi yurtiçi hasıla okumasını etkileyen kontrol grubu, ağustos ayında tahminlere paralel olarak yüzde 0,3 arttı.

ABD perakende satış verisi sonrası ons altında geri çekilme sınırlı kaldı

ABD'de açıklanan Ağustos ayı perakende satış verisinin beklentilerin aksine yükseliş göstermesi ons altını geriletti. 

Ağustos ayında yüzde 0,2 azalması beklenen satışların yüzde 0,1 artış göstermeleri sonrası ons altın, 2568,40 doları gördü. Ancak otomobil ve akaryakıt hariç satışların beklentilerin altında artış göstermeleri aşağı hareketi sınırladı.

Ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,27 kayıpla 2575,83 dolar seviyesinde.

Dolar endeksi 100,29 seviyesinden veri sonrası 100,49 seviyesine çıktı.

Piyasa katılımcıları, bugün başlayan ve yarın TSİ 21:00'da sona erecek FOMC toplantısından gelecek faiz kararını beklemeye devam ediyorlar.

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