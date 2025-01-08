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ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl kasım ayında düşüş gösterdi

ABD'de tüketici kredileri, Kasım 2024'te artış beklentilerinin aksine 7,5 milyar dolar azaldı.

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ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl kasım ayında düşüş gösterdi
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ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım 2024'e ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, Kasım 2024'te önceki aya kıyasla 7,5 milyar dolar azalarak 5,1 trilyon dolarlık hacme geriledi.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 10,3 milyar dolar artış yönündeydi. Tüketici kredileri, Ekim 2024'te 17,3 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler, aylık bazda 13,8 milyar dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 6,2 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, Kasım 2024'te yıllık bazda da yüzde 1,8 azaldı.

Devir yapan krediler, Kasım 2024'te yıllık yüzde 12 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 2 yükseldi.​​​​​​​

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