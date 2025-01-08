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Fed tutanakları yayımlandı: Üyeler, faiz indirimi döngüsünü daha yavaş hareket ettirme görüşünde

ABD Merkez Bankası'nın 2024 Aralık toplantı tutanaklarına göre, Fed yetkilileri artan enflasyon riskleri nedeniyle faiz indirimine ilişkin daha temkinli bir duruş benimseyerek, önümüzdeki aylarda daha yavaş hareket etme kararı aldı. Tutanaklarda, üyelerin neredeyse tamamının enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığını ve bazı katılımcıların faizlerin sabit tutulmasını savunduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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Fed tutanakları yayımlandı: Üyeler, faiz indirimi döngüsünü daha yavaş hareket ettirme görüşünde
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ABD Merkez Bankası'nın 2024 Aralık ayına ait toplantı tutanakları yayımlandı. Fed yetkilileri, artan enflasyon riskleri nedeniyle faiz indirimine ilişkin yeni bir duruş benimseyerek önümüzdeki aylarda daha yavaş hareket etme kararı aldı.

"Üyelerin neredeyse tamamı enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde"

Tutanaklarda, üyelerin neredeyse tamamının enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığını düşündüğü görüldü. Bazı katılımcıların kalıcı enflasyonist riskler nedeniyle faizleri sabit tutmaktan yana olduğu tutanaklarda yer aldı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 17-18 Aralık tarihli toplantısına ait tutanaklarda, katılımcılar komitenin politika gevşemesinin hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada veya bu noktaya yakın olduğunu belirtti.

Enflasyonda yavaş ilerleme beklentisi

Üyeler, Trump'ın ticaret ve göç planlarından kaynaklı olarak enflasyonda daha yavaş ilerleme bekliyor. Trump politikalarına ilişkin belirsizliğin ekonomik görünümü gölgelediği, ticaret politikasının enflasyon verisinin okunmasını zorlaştırabileceği ifade edildi.

Fed yılın son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan indirmiş, 2025 beklentilerini dörtten iki faiz indirimine çekmişti. Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etmişti.

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