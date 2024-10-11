ABD'de ÜFE aylık bazda değişmedi
ABD'de üretici fiyatları aylık bazda değişmedi, yıllık bazda gerileme beklentileri karşılamadı.
ABD'de dün açıklanan tüketici fiyatlarının ardından analistlerin gözlerini çevirdiği üretici fiyatlarında aylık bazda değişim olmazken, yıllık gerileme beklentileri karşılamadı.
ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, eylül ayında nihai talebe yönelik üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen yüzde 1,9 seviyesinden yüzde 1,8'e indi. Analistlerin tahmini artışın yüzde 1,6 olacağı yönündeydi.
Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya değişmedi. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,2 artan fiyatların yüzde 0,1 artacağını düşünüyorlardı.
Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 2,8 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.
Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,2 arttı.
Enerji fiyatları aylık yüzde 2,7 düşerken, gıda fiyatlarında yüzde 1,0 artış oldu.
Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyat artışı ise yüzde 0,1 artış oldu.