  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de üretici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı
Takip Et

ABD'de üretici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de dün açıklanan tüketici enflasyonu sonrası üretici enflasyonu da beklentileri aştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de üretici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı
Takip Et

ABD'de üretici enflasyonu, tüketici fiyatlarının yıla beklenenden daha fazla arttığını gösteren verilerden bir gün sonra ocak ayında sıcaklığını korudu.

Federal Rezerv, enflasyonun nereye gittiğine dair daha net bir resim elde edene kadar faiz oranı hamlelerini bekletiyor. 

Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre üretici fiyat endeksi Ocak ayında yüzde 0,4 arttı. Bu artış ekonomistlerin yüzde 0,2'lik konsensüs tahmininin üzerinde gerçekleşti ve Aralık ayında revize edilen yüzde 0,5'lik artışla karşılaştırıldı. ÜFE bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artarken, Aralık ayına kadar olan yılda yüzde 3,5 artış gösterdi. 

Gıda ve enerji hariç nihai üretici fiyatları Ocak ayında beklentilere paralel olarak bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Yıllık artış oranı ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Son dakika... ABD'de enflasyon sürpriz yaptıSon dakika... ABD'de enflasyon sürpriz yaptıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Sıra bekleme artık yeni bir iş! Saatte 20-40 dolar kazanç sağlıyor
Sıra bekleme artık yeni bir iş! Saatte 20-40 dolar kazanç sağlıyor
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında gerçekleşti
Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 37,5 azaldı
Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 37,5 azaldı
Elon Musk, OpenAI'yı satın almaktan tek bir şartla vazgeçeceğini açıkladı
Elon Musk, OpenAI'yı satın almaktan tek bir şartla vazgeçeceğini açıkladı
Daron Acemoğlu: Yapay zeka sektörü büyük bir balona dönüşebilir
Daron Acemoğlu: Yapay zeka sektörü büyük bir balona dönüşebilir
Trump “misilleme vergileri” açıklamaya hazırlanıyor!
Trump “misilleme vergileri” açıklamaya hazırlanıyor!