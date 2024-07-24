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ABD'de yeni konut satışları 7 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de yeni konut satışları, yüksek konut fiyatları ve mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle haziranda aylık bazda yüzde 0,6 azalarak Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

AA
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ABD'de yeni konut satışları 7 ayın en düşük seviyesinde
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ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azalarak 617 bine düştü.

Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen yeni konut satışlarının bu dönemde 639 bin olması öngörülüyordu.

Yeni konut satışları, mayısta da yüzde 14,9 azalarak 621 bin olmuştu.

Ülkede yeni konut satışları, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 7,4'lük azalış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık bazda yüzde 0,07 azalışla 417 bin 300 dolar oldu.

ABD'de mortgage faiz oranları, yüzde 7'nin altına gerilemesine karşın 2021'in sonundaki seviyesinin iki katı üzerinde kalmaya devam ediyor.

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