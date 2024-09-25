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ABD'de yeni konut satışları ağustosta azaldı

ABD'de yeni konut satışları ağustosta yüzde 4,7 azalışla 716 bine gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
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ABD'de yeni konut satışları ağustosta azaldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 azaldı ve 716 bin olarak gerçekleşti.

Yeni konut satışlarının bu dönemde 699 bin olması bekleniyordu. Yeni konut satışları temmuzda yüzde 10,3 artarak 751 bine yükselmişti.

Ülkede yeni konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,8 artış gösterdi.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık bazda yüzde 2 azalışla 420 bin 600 dolar oldu.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD'de yeni konut satışları verileri sonrası tahvil faizleri artışını sürdürdü, son olarak 10 yıllık tahvil faizi 3,4 baz puan artarak yüzde 3,77 seviyesine çıktı. 

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