Fed'in ardından küresel merkez bankaları faiz indirimlerine devam ediyor

Fed’in ardından merkez bankalarında parasal gevşeme sürecinde faiz indirimleri devam ediyor.

Son olarak Çekya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25 seviyesine çekti. Piyasa beklentilerine paralel olan indirimle birlikte aralık ayından bu yana banka, parasal gevşeme çerçevesinde 275 baz puanlık indirim yaptı.

Riksbank, faizi 25 baz puan daha indirirken, “indirime devam” sinyali verdi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faiz oranını beklendiği gibi üst üste ikinci toplantısında da 25 baz puan indirdi; Enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümü değişmeden kalırsa, politika faizinin bu yıl kalan iki para politikası toplantısında da düşürülebileceğini ifade etti.

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 3,50'den yüzde 3,25'e çekildi. Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Açıklamada, bu yılki iki toplantıdan birinde 50 baz puan indirimin mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Dahası, tahmin 2025'in ilk yarısında bir veya iki faiz indirimi daha yapılacağını gösteriyor. Bu nedenle politika faizinin daha önce bildirilenden açıkça daha hızlı bir hızda düşürülmesi bekleniyor, bu da daha güçlü ekonomik faaliyete ve hedefe yakın bir enflasyon oranına katkıda bulunuyor" denildi.

Politika faiz oranına ilişkin karar 2 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Yönetim Kurulu'nun para politikası toplantısının tutanakları 1 Ekim'de yayınlanacak.

Faiz indiren merkez bankaları

Dün Macaristan Merkez Bankası faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 6,50 seviyesine çekmişti.

Geçen hafta Fed’in ardından Kuveyt, Katar, Bahreyn, BAE, Suudi Arabistan merkez bankaları 50 baz puanlık faiz indirimleri yapmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını 50 baz puan indirmesinin ardından, Hong Kong Para Otoritesi de (HKMA) ve Umman Merkez Bankası (CBO) aynı yönde karar aldı.

Hong Kong Para Otoritesi de (HKMA) ülkenin merkez bankası olarak kabul edilirken, gösterge faiz oranı yüzde 5,75'ten yüzde 5,25'e çekildi.

Hong Kong Doları, ABD Doları'na endekslenmiş durumda. Bu nedenle Hong Kong Para Otoritesi faiz kararlarında da Fed'i takip ediyor.

Umman Merkez Bankası (CBO) da repo faiz oranı yüzde 6,00'dan yüzde 5,50'ye çekildi.

Kosta Rika ve Ürdün Merkez Bankaları da faiz oranını 50 baz puan indirdi

Sonrasında da Kosta Rika Merkez Bankası (BCCR) ve Ürdün Merkez Bankası (CBJ), gösterge faiz oranını 50 baz puan indirdi.

Kosta Rika Merkez Bankası (BCCR), iki toplantı aradan sonra politika faiz oranını bu yıl dördüncü kez indirmiş oldu. BCCR'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,25'ye çekildi.

Yılın ilk üç toplantısında faiz indirimine giden BCCR, sonraki iki toplantısında bu kararların sonucunu almak için beklemeyi tercih etti.

Ürdün Merkez Bankası (CBJ) yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 7,50'den yüzde 7,00'ye çekti.

Ürdün Merkez Bankası da diğer körfez ülkelerinin merkez bankaları gibi ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını takip ediyor. Fed’den 2 gün sonra faizi 50 baz puan indirdiğini açıkladı.