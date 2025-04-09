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ABD'den İran hamlesi: 5 kuruluş ve 1 kişiye yaptırım kararı

ABD, İran’ın nükleer programını destekleyen 5 İran merkezli kuruluş ve 1 kişiye yaptırım uyguladı,

Haber Merkezi
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ABD'den İran hamlesi: 5 kuruluş ve 1 kişiye yaptırım kararı
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ABD, Umman'daki görüşme öncesi İran’ın nükleer programına yeni yaptırım açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı’nın İran'ın nükleer programını yöneten ve denetleyen kilit kuruluşların faaliyetlerini destekleyen İran merkezli 5 kuruluş ile 1 kişiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, "Bu adım, Başkan Trump'ın İran'a yönelik ‘maksimum baskı politikası’nı desteklemek amacıyla atıldı. Hedefte, TESA (İran Santrifüj Teknolojisi Şirketi) ve AEOI (İran Atom Enerjisi Kurumu) için kritik teknolojiler tedarik eden veya üreten şahıs ve kuruluşlar bulunuyor. ABD, İran'ın nükleer programını, özellikle de uranyum zenginleştirme faaliyetlerini desteklemeye çalışanları sorumlu tutmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Hazine Bakanlığı'nın söz konusu yaptırımları Kitle İmha Silahlarının Yayılmasıyla Mücadele Kararnamesi (Executive Order 13382) kapsamında gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, "Bu kararname, kitle imha silahlarının yayılmasına yardım edenleri ve destekçilerini hedef almaktadır" denildi.

İran ve ABD 12 Nisan'da Umman’da görüşecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, "İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve görüşmeler cumartesi devam edecek" açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, 12 Nisan Cumartesi günü ABD ile görüşmelerin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Arakçi, "İran ve ABD, cumartesi günü Umman’da dolaylı üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşme hem bir fırsat hem de bir sınav niteliğinde. Top artık ABD’nin sahasında" ifadelerini kullanmıştı.

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