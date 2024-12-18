  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'den üçüncü çeyrekte rekor cari açık
Takip Et

ABD'den üçüncü çeyrekte rekor cari açık

ABD üçüncü çeyrekte rekor cari açık verdi. Ülkenin cari açığı, temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,1 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'den üçüncü çeyrekte rekor cari açık
Takip Et

ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde 310,9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13,1 artışla 310,9 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde rekor seviyeye yükselen cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 286 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde 275 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise üçüncü çeyrekte yüzde 4,2 olarak hesaplanırken, bu değer 2022'nin birinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu.

Söz konusu oran, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,7 seviyesindeydi.

ABD 10 yıllıklarında yüzde 6 getiri beklentisi: Egemen Kaya yorumluyorABD 10 yıllıklarında yüzde 6 getiri beklentisi: Egemen Kaya yorumluyorGündem
ABD'de konut başlangıçları kasımda azaldıABD'de konut başlangıçları kasımda azaldıKüresel Ekonomi
ABD'de mortgage başvuruları 5 hafta sonra sınırlı da olsa gerilediABD'de mortgage başvuruları 5 hafta sonra sınırlı da olsa gerilediKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Rusya'da enflasyon beklentisi yükseldi
Rusya'da enflasyon beklentisi yükseldi
ABD'de konut başlangıçları kasımda azaldı
ABD'de konut başlangıçları kasımda azaldı
AB, üyelerine sıkı maliye politikası tavsiye etti
AB, üyelerine sıkı maliye politikası tavsiye etti
ABD'de mortgage başvuruları 5 hafta sonra sınırlı da olsa geriledi
ABD'de mortgage başvuruları 5 hafta sonra sınırlı da olsa geriledi
İngiltere'de enflasyon yükseldi
İngiltere'de enflasyon yükseldi
Almanya'da ihracatçıların hissiyatı yeniden bozuldu
Almanya'da ihracatçıların hissiyatı yeniden bozuldu