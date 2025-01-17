ABD’den yapay zeka çipleri ihracatına kısıtlama: Aralarında Türkiye de var

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatına kısıtlama getirdi. İhracatın sıkılaştırılmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi duyuruldu.

Güvenlik ve ekonomi gerekçe gösterildi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yapay zekanın hem güvenlik hem de ekonomik güç açısından hızla merkezi bir hale geldiğine işaret edildi.

ABD: Endişe kaynağı olan ülkelere karşı önemli adım atıldı

ABD'nin güvenliğini ve ekonomik gücünü desteklemek amacıyla "Yapay Zeka Yayılımına İlişkin Geçici Nihai Kural"ın duyurulduğu açıklamada, ABD teknolojisinin yayılmasını teşvik ederken, endişe kaynağı olan ülkelere karşı önemli adımların atıldığı, bu ülkelerin gelişmiş yapay zeka sistemlerine ve onları eğitmek için kullanılan bilgi işlem gücüne erişiminin kısıtlandığı belirtildi.

18 müttefik ülke kısıtlamalardan muaf tutulacak

Açıklamada, 18 müttefik ve ortak ülkeye yönelik çip satışlarına herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı bildirildi. Söz konusu ülkelerin Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan ve Birleşik Krallık olduğu ifade edildi.

Şirketlerin yüksek güvenlik standartlarını sağlaması gerekiyor

Yaklaşık 1700 ileri düzey grafik işlem birimine (GPU) kadar olan kolektif hesaplama gücüne sahip çip siparişlerinin lisans gerektirmeyeceği ve ulusal çip limitlerine dahil edilmeyeceği belirtilen açıklamada, yüksek güvenlik standartlarını karşılayan ve merkezi yakın müttefiklerde bulunan kuruluşların yüksek güvenilirlikte "Evrensel Doğrulanmış Son Kullanıcı" statüsü alabileceği bildirildi.

Açıklamada, yakın müttefikler dışında kalan ve doğrulanmış son kullanıcı statüsü olmayan kuruluşların ülke başına 50 bin ileri düzey GPU'ya kadar eşdeğer miktarda alım yapabileceği ifade edildi. ABD’nin çip düzenlemesi, yayımlanmasından 120 gün sonra yürürlüğe girecek.

AB'den ABD'nin çip ihraç sınırlama kararına tepki

AB Komisyonunun Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ve AB Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD yönetiminin yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatını sıkılaştırılmaya yönelik yeni düzenlemesi hakkında ortak açıklama yayımladı.

“ABD’nin önlemlerinden endişeliyiz”

Açıklamada, "ABD'nin bazı AB üyesi ülkelere ve şirketlerine gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına erişimi kısıtlayan önlemlerinden endişeliyiz." ifadesi kullanıldı.