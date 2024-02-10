ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda 110 azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ABD’deki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Şubat haftasında bir önceki haftaya değişiklik göstermeyerek 499'da sabit kaldı. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 110 azaldı.

Perşembe gününü 81,63 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,97 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,60 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 76,22 dolar seviyesinde tamamlamıştı.