ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 123 azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre 6 artarak 500 oldu. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 123 azaldı.

Perşembe gününü 77,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 80,62 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 75,86 dolar düzeyinde kapandı.

WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 72,90 dolar seviyesinde tamamlamıştı.