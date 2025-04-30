Alman ekonomisinde yavaş büyüme: İşsizlik son 4 yılın zirvesinde!

Almanya'da işsiz sayısı nisan ayında beklenenden daha az arttı ancak işsizlik oranı pandemiden bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomik durgunluk, uzun vadeli işgücü kıtlığına rağmen iş piyasası üzerinde baskı yarattı.

Çalışma ofisinin açıkladığı rakamlara göre işsiz sayısı mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak 4.000 kişi artarak 2,92 milyona yükseldi ve bu rakam mart ayıyla hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti. Analistler 15,000'lik bir artış bekliyorlardı.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı bir önceki ayki yüzde 6,2 seviyesinden yüzde 6,3'e yükseldi. Pandemi hariç tutulduğunda bu oran Aralık 2015'ten bu yana görülen en yüksek seviye.

Veriler, muhafazakârların liderliğindeki yeni hükümetin önümüzdeki hafta Sosyal Demokratlarla birlikte göreve başlamaya hazırlandığı bir dönemde geldi. Hükümetin başlıca zorluklarından biri Avrupa'nın en büyük ekonomisini iki yıllık düşüşten kurtarmak olacak.

Alman ekonomisinde yavaş büyüme

Almanya İstatistik Kurumu Destatis, Almanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının mart ayının sonuna kadar olan üç ayda yüzde 0,2 arttığını ve 2024'ün son çeyreğindeki yüzde 0,2'lik düşüşün tersine döndüğünü söyledi. Bu oran Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistlerin tahminleriyle örtüşüyor.

Ekonomistler, soğuyan enflasyonla birlikte reel gelirlerin artmasıyla Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2025 yılı boyunca toparlanacağını tahmin ediyordu. Ancak Almanya'nın ihracat ekonomisi, ABD Başkanı Trump'ın otomobil, çelik ve alüminyuma yüzde 25 ve Avrupa Birliği'nden gelen diğer birçok ürüne yüzde 10 ithalat vergisi getiren gümrük vergilerinden en çok etkilenen ekonomilerden biri olacak.

Otomobil üreticisi Mercedes-Benz, ticaret politikasına ilişkin mevcut belirsizlik ortamında 2025 yılı hedeflerini geri çeken son şirket oldu.

Almanya'nın verileri, Fransa ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyümesinin ardından geldi ve ihracat düşerken dış ticaret geriledi ve ABD'li firmaların ticaret tarifelerinin uygulanmasından önce stok yapmaları nedeniyle önden kaçıştan çok az geçici destek olduğunu gösterdi.