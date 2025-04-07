Almanya Ekonomi Bakanı: Avrupa Birliği, ABD'ye göre güçlü konumda

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Lüksemburg'daAB'li mevkidaşlarıyla yapacağı görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin ABD ile yaşadığı ticaret anlaşmazlığında güçlü bir pozisyona sahip olduğunu, ancak bunun için bloğun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Habeck "Borsalar halihazırda çökmüş durumda ve hasar daha da büyük olabilir. Bu nedenle, açık, kararlı ve ihtiyatlı bir şekilde hareket etmek önemli. Bu da güçlü bir konumda olduğumuzun farkına varmak anlamına gelir. Amerika ise zayıf bir konumda. Eğer her ülke ayrı ayrı değerlendirilirse ve burada kırmızı şarapla, orada viski ve antep fıstığıyla ilgili bir sorunumuz varsa, o zaman her şey boşa gidecektir" dedi.