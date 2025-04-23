  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Almanya PMI verilerinden 'iş faaliyetlerinde daralma' çıktı
Takip Et

Almanya PMI verilerinden 'iş faaliyetlerinde daralma' çıktı

Almanya'nın özel sektöründeki iş faaliyetleri, hizmet sektörü sıkıntıları ve ticaretle ilgili belirsizlik nedeniyle bu ay daraldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya PMI verilerinden 'iş faaliyetlerinde daralma' çıktı
Takip Et

S&P Global tarafından derlenen HCOB Almanya öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, mart ayındaki 51,3'ten nisan ayında 49,7'ye düştü. Bu endeksin aralık ayından bu yana en düşük seviyesi oldu ve büyümeyi daralmadan ayıran 50 eşiğinin altına geldi. Piyasa beklentisi endeksin 51 seviyesine ineceği yönündeydi.

Bileşik endeksdeki gerileme, Şubat 2024'ten bu yana en hızlı oranda iş faaliyeti düşüşü yaşayan ve 48,8'lik bir okumaya gerileyen hizmet sektöründen kaynaklandı. Piyasalar bir önceki ay 50,9 olan hizmet sektörü PMI verisinin 50,3'e ineceğini düşünüyorlardı.

İmalat sektörü PMI ise, 48,3'ten 48'e geriledi, ancak piyasa beklentisi olan 47,6'nın üzerinde kaldı.

ABD'li devden altın için 4000 dolar senaryosuABD'li devden altın için 4000 dolar senaryosuAltın Haberleri

 

 

Küresel Ekonomi
Tavuktan Boeing'e: ABD-AB ticaret savaşlarının kazananı kim oldu?
Tavuktan Boeing'e: ABD-AB ticaret savaşlarının kazananı kim oldu?
Kritik hammaddeler yeni ticaret savaşının anahtarı oluyor
Kritik hammaddeler yeni ticaret savaşının anahtarı oluyor
Euro Bölgesi'nde iş faaliyetlerinde büyüme yavaşladı
Euro Bölgesi'nde iş faaliyetlerinde büyüme yavaşladı
ABD Hazine Bakanı'ndan 'Çin' açıklaması
ABD Hazine Bakanı'ndan 'Çin' açıklaması
ABD, yeni gümrük vergileri sonrası 18 ülkeden yazılı teklif aldı
ABD, yeni gümrük vergileri sonrası 18 ülkeden yazılı teklif aldı
Trump: Çin’e uygulanan vergi düşecek! 'Çin'e karşı sert oynamayacağım' mesajı
Trump: Çin’e uygulanan vergi düşecek