Almanya PMI verilerinden 'iş faaliyetlerinde daralma' çıktı

S&P Global tarafından derlenen HCOB Almanya öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, mart ayındaki 51,3'ten nisan ayında 49,7'ye düştü. Bu endeksin aralık ayından bu yana en düşük seviyesi oldu ve büyümeyi daralmadan ayıran 50 eşiğinin altına geldi. Piyasa beklentisi endeksin 51 seviyesine ineceği yönündeydi.

Bileşik endeksdeki gerileme, Şubat 2024'ten bu yana en hızlı oranda iş faaliyeti düşüşü yaşayan ve 48,8'lik bir okumaya gerileyen hizmet sektöründen kaynaklandı. Piyasalar bir önceki ay 50,9 olan hizmet sektörü PMI verisinin 50,3'e ineceğini düşünüyorlardı.

İmalat sektörü PMI ise, 48,3'ten 48'e geriledi, ancak piyasa beklentisi olan 47,6'nın üzerinde kaldı.