Almanya resesyona girdi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ilk çeyreğe ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 küçüldü.

Destatis, öncü verilerle, 28 Nisan'da ekonominin ilk çeyrekte büyüme kaydetmeyeceğini öngörmüştü. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı. Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,3 daralmanın ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmiş oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'si yüzde 0,5 geriledi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde “GSYH’de büyümenin 2022'nin sonunda sıfırın altında kalmasının ardından, Alman ekonomisi art arda iki çeyrek küçülme kaydetti." dedi.

Birinci çeyrekte özel harcamalar, yüksek enflasyon nedeniyle tüketicilerin satın alma gücünün azalmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 azaldı.

Kamu harcamaları yüzde 4,9 geriledi. Makine ve ekipman harcamalarında yüzde 3,2 ve inşaat yatırımlarında yüzde 3,9 artış gözlemlendi.

Aynı dönemde mal ve hizmet ihracatı ise yüzde 0,4 artarken, ithalat 0,9 düştü.

Destatis açıklamasında, “Yüksek fiyat artışlarının devam etmesi, yılın başında Alman ekonomisini baskılamaya devam etti. Hane halkı yiyecek ve içecek, giyim, ayakkabı ve mobilyalara bir önceki çeyreğe göre daha az harcadı. Ayrıca yılın başında plug-in hibrit araçlara teşviklerin kaldırılması ve elektrikli araç primlerinin düşürülmesi nedeniyle daha az yeni otomobil alındı.” ifadeleri yer aldı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.

Ukrayna'da devam eden savaş, yapısal olarak Alman ekonomisine ağırlık verecek

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Almanya'nın ilk çeyrek ekonomik büyümesine ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin "geçen yazdan beri korkulan şeyi bu kış yaparak" teknik bir resesyona girdiğini belirterek, “Ciddi bir resesyonun en kötü senaryosu değil, geçen yaza göre neredeyse yüzde 1'lik bir düşüş.” ifadesini kullandı.

Brzeski, “Sıcak kış havası, Çin ekonomisinin yeniden açılması ve tedarik zinciri aksaklıklarının hafiflemesinin de yardımıyla sanayi faaliyetlerinde toparlanma, ekonomiyi resesyon tehlikesi bölgesinden çıkarmak için yeterli olmadı. Özel tüketim, hala yüksek olan perakende enerji fiyatlarından olumsuz etkilenmeye devam etti.” dedi.

İlk çeyreğin ötesine bakıldığında, yılın başındaki iyimserliğin yerini daha fazla bir gerçeklik duygusuna bırakmış göründüğünü ifade eden Brzeski, "Satın alma gücündeki düşüş, fabrikalarda sipariş defterlerinin incelmesi, son 10 yılın en agresif para politikası sıkılaştırmasının etkisi ve ABD ekonomisinde beklenen yavaşlama zayıf ekonomik faaliyetler yönünde tartışmaları ivmeliyor.

Bu döngüsel faktörlerin yanı sıra, Ukrayna'da devam eden savaş, demografik değişim ve mevcut enerji geçişi, önümüzdeki yıllarda yapısal olarak Alman ekonomisine ağırlık verecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer de teknik resesyon için şartların karşılandığını belirterek, “Enerji fiyatlarındaki büyük artış, yılın ilk yarısında etkisini gösterdi." ifadesini kullandı.

Ülkede martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon ise enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle nisanda beklentilere yakın olarak yüzde 7,2'ye geriledi.