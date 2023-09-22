Almanya'da konut fiyatları 23 yılın dibinde

Almanya'da yılın ikinci çeyrek döneminde konut fiyatları, hesaplanma serisinin başladığı 2000 yılından bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.

Almanya İstatistik Bürosu'ndan (Destatis) yapılan açıklamaya göre, konut fiyatları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 azaldı. Böylece 2000 yılında başlayan seride en keskin düşüş yaşanmış oldu.

2022 yılının ikinci çeyrek döneminde konut fiyat endeksi tarihi zirvesine ulaştı ve o tarihten bu yana geçen dört çeyrekte sürekli geriledi.

Yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre ise yüzde 1,5 düşüş görüldü. Bu önceki iki çeyrekte sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 2,9 düşüşlere göre daha yavaş bir gerilemeye işaret etti.

7 büyük şehirde (Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart ve Düsseldorf) kat mülkiyeti fiyatları bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,8 düşerken, müstakil ve iki aileli evlerin fiyatlarında yüzde 12,6 düşüş yaşandı.