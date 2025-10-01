Almanya'da makine siparişleri sert düşüş yaşadı

VDMA mühendislik birliğinin açıkladığı verilere göre, toplam siparişler yıllık bazda %7 geriledi. Yurt içi siparişler %5 azalırken, yurt dışından gelen siparişlerde %8 düşüş görüldü.

Veriler Euro Bölgesi ile diğer pazarlar arasındaki ayrışmayı da ortaya koydu. Euro Bölgesi'nden gelen siparişler %12 artarken, Euro Bölgesi dışındaki ülkelerden siparişler %15 azaldı.

VDMA Başekonomisti Johannes Gernandt, “Öngörülemeyen ABD gümrük tarifesi politikası, sipariş verme konusunda belirgin bir isteksizliğe yol açmış olabilir. Bu belirsizlik önümüzdeki aylarda da sektörümüzün üzerinde baskı yaratmaya devam edecek” dedi.

Birlik, bu ay 2025 görünümünü aşağı yönlü revize ederek üretimde %5 daralma beklediğini açıkladı. Daha önceki tahmin %2 düşüş yönündeydi.

Haziran-ağustos dönemi ortalamasında ise siparişler toplamda %2 gerilerken, yurtiçi siparişler %3, yurtdışı siparişler %2 azaldı. Euro Bölgesi siparişlerinde %9’luk artış yaşanırken, Euro Bölgesi dışı ülkelerden gelen siparişler %6 düştü.