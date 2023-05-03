Almanya'da şirketlerin malzeme sorunları azalıyor

Ifo, şirketlerin tedarik sıkıntılarına yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Nisanda Almanya'daki şirketlerin yüzde 39,2'si ara ürün ve ham madde tedarikindeki dar boğazlar başta olmak üzere çeşitli sorunlar yaşadığını belirtirken, martta bu oran yüzde 41,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Alman imalat sektöründe malzeme yetersizliği sorununun 7 aydır art arda azalması dikkati çekti.

Almanya İş Anketi sonuçlarına göre, Alman endüstrisinin kilit sektörlerinde malzeme kıtlığından şikayet eden şirketlerin oranı çok yüksek bir seviyede kalmaya devam etti.

Sorun yaşayan şirketlerin oranı otomotiv endüstrisinde yüzde 70, elektronik sektöründe de yüzde 73,5 oldu.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yeni siparişlerin sayısı da arttığından bu (tedarik sorunlarıyla ilgili şikayetlerin azalması) sektör için iyi bir haber. Fakat sektörde halen geniş kapsamlı bir gevşeme yok." ifadelerini kullandı.