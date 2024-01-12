Altına ‘seçim yılı’ dopingi

Evrim KÜÇÜK

Piyasalar Fed’in faiz patikasında önümüzdeki aylarda atabileceği adımlar hakkında ipuçları aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta piyasalar ABD’den gelen güçlü istihdam verisini takip etmiş ve yükselen dolar altını baskılamıştı. Verilerin yarattığı oynaklık sürerken, 2024 yılı senaryoları altın lehine yapılmaya devam ediyor. Bu yıl dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlası genel seçimler için sandık başına gidecek. Bunun altına yükseliş olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

Kısa vadede aşağıda 2.020 yukarıda 2.065$ önemli

Fed, 2023 yılının son toplantısında 2024 yılında 25’er baz puan olmak üzere 3 faiz indirimi öngörmüştü. Bu sebeple bu faiz indirimlerinin ne zaman başlayabileceğine dair ipuçları ABD’den gelecek olan ekonomik verilerde aranıyor. Haftaya 2.044 seviyelerinde başlayan ons altın hafta içerisinde aşağı yönlü hareketlenmeler ile 2.016 seviyelerini test etmişti. Uzmanlara göre fiyatlar aşağı giderse 2.020 ve 2.000 dolar destek olarak, yön yukarı olursa 2.065 ve 2.085 dolar direnç olarak izlenmesi gereken seviyeler.

Seçimlerin getirdiği belirsizlik altın için pozitif

2024 yılı için genel görünüm ise yükseliş yönünde. 2024’ün seçim yılı olması önemli. Dünya nüfusunun yüzde 50’sinden fazlası yani küresel altın talebinin yüzde 40’ını kapsayan 76 ülkede ulusal seçimlerde sandık başına gidilecek. Hindistan ve ABD, 2023 yılı üçüncü çeyrek itibariyle yıllık toplam 655 tonluk taleple genel seçime gidilecek en büyük altın tüketicisi ülkeler. Hükümet politikalarındaki değişimlerin dolar ve küresel makroekonomi üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, altın için özellikle ABD başkanlık seçimlerinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

ABD seçimlerinden önceki 3 ayda %3.14 prim yaptı

Daha önceki deneyimler, altın fiyatlarının ABD seçimleri öncesinde yükselme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Altın, 2000 yılından bu yana seçimden önceki üç ayda yüzde 3,14 oranında artış gösterdi. Aynı döneme denk gelen diğer üç aydaki ortalama değişimin sadece yüzde 1.8 olması, seçimlerin altına yukarı yönlü destek verdiğini gösteriyor.

Ekonomik politika belirsizliklerinde seçim öncesi yaşanan artış altın için pozitif. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, yeniden seçilmesi durumunda Başkan Joe Biden’ın ekonomi politikalarından bazılarını geri çekeceğini belirtiyor. Altın fiyatı, 2021’den bu yana ABD ekonomi politikası belirsizliklerini gösteren endeksten ayrıştı ve endeks düşerken altın yükseldi. Tarihsel olarak endeks hızla yükseldiğinde altında da yükseliyordu. Değerli metal işlemcisi Heraeus tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 2024’te hem durgunluk riskinden hem de Trump’ın olası yeniden seçilmesinden kaynaklanan daha büyük belirsizlik, altın fiyatlarının daha da yükselmesine neden olabilir.

Altın son 24 yılın 20’sinde yükseldi

Sarı metal 2023 yılında birçok varlıktan daha iyi kazandırdı. Metallar arasında yüzde 13.10 getiriyle en çok getiri sağlayan ürün oldu. ABD Hazine Tahvilleri, ABD Doları, kurumsal tahviller, petrol ve emtia endeksinden daha iyi getiri sağlayan altın; 2023 ortalama fiyatı 1.943 dolar ile art arda sekizinci yıllık kazancını elde etmeyi başardı. Altın şu anda son 24 yılın 20’sinde, yani zamanın yüzde 83’ünde yükseldi.