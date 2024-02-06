"AMB faiz indiriminde acele etmeyecek"

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı Boris Vujcic, enflasyonun kararlı bir şekilde kontrol altına alındığından emin olmanın Avrupa Merkez Bankası'nın kredibilitesi açısından daha iyi olacağını vurguladı.

"Şimdi biraz sabra ihtiyacımız var. Enflasyonun düşüşü açısından şu ana kadar gördüklerimiz iyiydi, ancak hizmet sektöründe ve yerel enflasyon dediğimiz sektörde hala oldukça fazla direnç görüyoruz" diye konuşan Vujcic, Avrupa'nın istihdam piyasasının süregelen gücüne de dikkat çekti.