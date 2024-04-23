Apple'ın Çin'deki akıllı telefon pazar payı geriledi
Apple'ın akıllı telefon satışları 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 19,1 oranında azaldı.
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Rakibi Huawei'nin satışları yüzde 69,1 oranında artarak ABD'li firmanın dünyanın en büyük akıllı telefon pazarının üst düzey segmentindeki hakimiyetine yönelik artan bir tehdide işaret etti.
Counterpoint Research'e göre Apple'ın Çin'deki akıllı telefon pazar payı, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 19,7 iken yılın ilk üç ayında yüzde 15,7'ye geriledi.
Huawei'nin payı yüzde 9,3'ten yüzde 15,5'e yükseldi.