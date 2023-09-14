Arjantin'de enflasyon 32 yılın zirvesinde

Arjantin'de enflasyon 1990'larda yaşanan krizin ardından, son 32 yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve ülkede yaşam koşullarının daha da zorlaşmasına neden oldu.

Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Ağustos ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 124,4 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 113,4'ten yüzde 122,6'ya çıkacağı yönündeydi. Bu Arjantin'in 1990'ların başında bir hiperenflasyon krizinden çıkmasından sonra yaşanan en kötü döneme işaret ediyor. Enflasyon 1991 yılından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Aylık bazda ise enflasyon yüzde 12,4 artış gösterdi.

Arjantin Merkez Bankası(BCRA) tarafından düzenlenen son ankette analistler yıl sonunda enflasyonun yüzde 169'a çıkacağını öngördüler. Enflasyon için aylık tahminler Eylül'de yüzde 12, Ekim'de yüzde 9,1 seviyesinde oluştu.

Yükselen enflasyona rağmen BCRA'nın şu anda yüzde 118 seviyesinde olan faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği öngörülüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin'den, ülkenin 44 milyar dolarlık anlaşmasının bir parçası olarak enflasyonu hariç tutan gerçek anlamda pozitif faiz oranını korumasını istedi.

Arjantin'deki seçmenler, Ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yüksek enflasyonun en önemli sorun olduğunu söylüyorlar.

Arjantin, Zimbabve Lübnan, Venezuela ve Suriye'nin ardından Dünyada üç haneli enflasyonu gören beşinci ülke konumunda bulunuyor.