Arjantin’de enflasyon düşüşe ara verdi!

Arjantin'de tüketici fiyatları, Devlet Başkanı Javier Milei'nin pesonun aylık değer kaybını yavaşlatma hamlesine rağmen şubat ayında beklentiler doğrultusunda aylık bazda sınırlı bir artış gösterdi.

Arjantin İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı. Piyasalar bir önceki ay yüzde 2,2 artan fiyatlarda yüzde 2,4 artış olacağını öngörüyorlardı.

Arjantin Merkez Bankası, ekim ayından beri aylık yüzde 2 ile yüzde 3 arasında sıkışmış olan yerel fiyatları soğutmayı amacıyla, 1 Şubat'ta para biriminin aylık düşüşünü yüzde 2'den yüzde 1'e çekti.

Bütçe protesto edildi

Arjantin’de hafta içinde Milei’nin bütçe politikaları protesto edildi. Başkent Buenos Aires’te bütçe ve kemer sıkma politikalarını protesto etmek üzere sokaklara dökülen binlerce emekli ve futbol taraftarı, polise taş, havai fişek ve ses bombası ile saldırdı.

Arjantin’de emeklilerin yaklaşık yüzde 60’ı, ayda yaklaşık 340 dolara denk gelen asgari tutarı alırken, geçen yıl Milei, emekli maaşlarını enflasyonun altında da olsa artıracak bir yasayı veto etmişti.

Et fiyatları ve okul enflasyonu etkiledi

Ekonomi Bakanı Luis Caputo daha önce verdiği bir röportajda, değişiklikten sonra aylık enflasyon oranının yüzde 2'nin altına düşmesini umduğunu söylemişti. Ancak ekonomistler, enflasyon sepetinde ağır bir yük oluşturan kırmızı etin olumsuz bir etki yaratmasını bekliyordu. Şubat ayında okulların açılmasıyla fiyatlar üzerinde baskı oluştu. Hükümet verilerine göre, fiyat artışlarına konut maliyetleri öncülük etti ve ardından gıda geldi.

Enflasyonda yıllık bazda ise düşüş devam etti ve bir önceki ay yüzde 89,6 seviyesinden yüzde 66,9 seviyesine indi. Piyasalarda beklenti yüzde 66,8 düzeyinde bir enflasyon açıklanacağı yönündeydi.

Arjantin Merkez Bankası'nın anketine katılan ekonomistler, yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 23'e düşmesini beklerken, hükümet 2025 bütçesinde yüzde 18 öngörüsünde bulundu.