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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

AA
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,02 azalarak 524,94 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 8.363,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 gerileyerek 34.320,6 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 18.930,85 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.646,42 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,15 artışla 1,106 seviyelerinden işlem gördü.

Hafta sonu Almanya'nın Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 30,8 oy alarak birinci olurken, Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 31,5 oyla başı çekti.

Böylece, Almanya'da Thüringen eyaletinde sandık çıkış anketlerine göre 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağ, ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı.

Almanya'da temmuzda 43,2 puan olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 42,4 puana inerek, son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde de temmuzda 45,8 seviyesinde olan imalat sanayi PMI, ağustosta değişmedi. Böylece, PMI faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kaldı.

Avro Bölgesi genelinde imalat faaliyetlerindeki düşüş, Almanya ve Fransa'da imalat sektöründeki kötüleşen koşullarla ağustosta devam etti.

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