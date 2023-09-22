Avrupa'da PMI verilerinden karamsar tablo

Euro bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte muhtemelen daralacak ve yakın zamanda büyümeye geri dönemeyecek.

S&P Global tarafından derlenen ve genel ekonomik sağlığın iyi bir göstergesi olarak görülen HCOB'un Euro Bölgesi Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylül ayında ağustos ayındaki 33 ayın en düşük seviyesi olan 46,7'den 47,1'e yükseldi.

Ekonomistler ise eylül ayında bileşik PMI'nın 46,5 olmasını bekliyorlardı.

Eylül ayında genel faaliyetlerdeki düşüş, firmaların ücretlerini neredeyse hiç arttırmamasına rağmen gerçekleşti. Bileşik çıktı fiyatları endeksi 53,3'ten 52,2'ye düşerek 2021 başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Hizmetler PMI 47,9'dan 48,4'e yükseldi ancak bu yıl ikinci ayını da başabaş seviyesinin altında geçirdi. Beklentiler hizmetler PMI'nın 47,7 olacağı yönündeydi.

Hizmet sektörü yeni iş endeksi 46,7'den 46,4'e gerileyerek Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

İmalat PMI endeksi 2022 ortasından bu yana 50'nin altında seyrediyor ve son manşet endeks 43,5'ten 43,4'e gerileyerek 44,0'a olan beklentileri boşa çıkardı.

Bileşik PMI'ı besleyen üretimi ölçen bir endeks, geçen ayki 43,4 seviyesinde sabit kaldı.

Flaş PMI verilerini yorumlayan Hamburg Commercial Bank Baş Ekonomisti Dr. Cyrus de la Rubia şunları söyledi:



"Euro Bölgesi'nde hizmet PMI rakamları kötü bir tablo çiziyor, ancak durum o kadar da vahim değil. Elbette, faaliyetler bir kez daha azaldı ve yeni gelen işler üç aydır üst üste daralıyor. Bununla birlikte, şirketler eylül ayında işe alımlar Ağustos ayına kıyasla biraz daha hızlı gerçekleşti. Dolayısıyla, şirketler hala bir miktar direnç gösteriyor ve Düşük talep karşısında iyimserlik. Bununla birlikte, Euro Bölgesi'nin üçüncü çeyrekte daralmaya girmesini bekliyoruz. PMI endekslerini içeren tahminimiz ikinci çeyreğe kıyasla %0,4'lük bir düşüşe işaret ediyor.

Euro Bölgesi'nin hizmet sektörüne ilişkin HCOB PMI rakamları Avrupa Merkez Bankası'na acı bir reçete sunuyor. Bu rakamlar ücretlerin önemli bir rol oynadığı girdi fiyatları eylül ayında üst üste ikinci ayda da hızlandı. Çıktı fiyatları artmaya devam ediyor, ancak yukarı yönlü baskı biraz yumuşadı. Bu son durum Merkez bankaları yetkililerinin içini rahatlatsa da girdi fiyatlarındaki artış, ücret-fiyat sarmalı riskinin büyük ölçüde gündemde kalması gerektiğini gösteriyor.

İmalatta Almanya ve Fransa aynı kulvarda

İmalat sektöründeki zayıflık açısından Fransa, Almanya'yı yakalıyor. Nitekim Fransız PMI endeksi daha da düşerken, Almanya'nın PMI'ı çok düşük bir seviyeden marjinal bir artış gösterdi. Hizmet sektöründe, Fransız hizmetler sektörü Almanya'dakinden çok daha kötü bir durumda bulunuyor. Aynı zamanda, Almanya'da hizmet sektöründe bir dengelenme unsuru.

Fransa'da ise lüks tüketim malları sektörü ve hizmetler sektörü Almanya'ya kıyasla daha önemli bir rol oynuyor. İşler kötüye gittiğinde, bunu ilk hissedenler bu iki sektör oluyor.