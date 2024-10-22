Avrupa’da Trump gerginliği başladı: Yeni bir savaşı ateşleyebilir

Avrupa'da merkez bankacılar Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi halinde daha yeni ticaret savaşları başlatma iştahının, pozisyonu geçen seferkinden çok daha zayıf olan bir bölge üzerinde kaçınılmaz bir serpinti tehdidi oluşturduğunu biliyor.

Yatırımcılar da bu tehlikenin farkında ve piyasa stratejistleri Trump'ın kazanmasının Euro'yu dolar ile pariteye doğru düşürebileceğini söylüyor.

Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve gizli görüşmelere atıfta bulunmak için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere dayandırdığı haberine göre, kıtanın dört bir yanındaki bazı merkez bankacıları, 5 Kasım seçimlerinde Trump'ın kazanmasının ekonomileri çökertmeden enflasyonu kontrol altına alma işini zorlaştırabileceğinden endişe ediyor. İyimser yetkililer bile bu hafta Uluslararası Para Fonu'nun toplantıları için Washington'da kendilerini fırtınanın ortasında bulduklarında yeniden düşünebilirler. Bilinmeyenler, Frankfurt'tan Londra'ya ve Stockholm'e kadar merkez bankalarını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana tartışmasız en bulanık ufukla karşı karşıya bırakıyor.

Riksbank (İsveç MB) Başkanı Erik Thedeen, geçen hafta seçim sonrası ABD ekonomi politikasının yönü hakkındaki endişeleri sorulduğunda, tehlikeleri kabul ederken herhangi bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Thedeen, "Önemli ticaret engelleri gibi tedbirler ekonomik kalkınma için iyi değildir, özellikle de İsveç gibi uluslararası ticarete bağımlı bir ülke için. Enflasyonu etkileyebilir ve büyümeyi kesinlikle etkileyebilir, bu yüzden açıkça görülüyor ki bu bizim hoş karşılayacağımız bir gündem değil" dedi.

Euro, dolar karşısında yüzde 10 düşebilir

Goldman Sachs, Trump'ın 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerini kazanması halinde geniş çaplı gümrük vergileri uygulayacağı ve yurtiçi vergileri düşüreceği bir senaryoda Euro’nun ABD doları karşısında yüzde 10'a kadar düşebileceğini, yani mevcut seviyelerden 1 doların altına inebileceğini söyledi.

Goldman Sachs analisti Michael Cahill, yüzde 10'luk bir küresel gümrük vergisi ve Çin'den ithal edilen mallara yüzde 20'lik bir verginin, yurtiçi vergi indirimlerinin teşvikiyle birleştiğinde doların keskin bir şekilde yükselmesine ve Euro’nun yüzde 8 ila yüzde 10 düşmesine neden olabileceğini vurguladı.