Bakır devinin hisseleri çakıldı

Avrupa borsaları, enerji ve madencilik sektörlerinin hisselerindeki yükselişten gelen desteğe karşılık Alman bakır üreticisi Aurubis ve otomobil üreticisi Volkswagen'in zayıf performans göstermesiyle yön bulmakta zorlandı.

Aurubis kâr uyarısında bulunmasının, Volkswagen de UBS'in notunu düşürmesinin ardından zayıf performans gösterdi.

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi 457.9 puanda yatay seyretse de üst üste ikinci haftayı artıda kapamaya hazırlanıyor.

Avrupa'nın en büyük bakır üreticisi olan Aurubis şirketinin hedef stoklarda "önemli aksaklıklar" tespit etmesinin ardından tam yıl için kâr tahminini tutturamayacağını açıklamasının ardından şirketin hisseleri %18 düştü.

Almanya'nın DAX endeksi de Aurubis'teki düşüşle %0.2 geriledi.

Madencilik sektörü hisseleri ise ana metallerin çoğunun fiyatlarındaki artışa paralel olarak %0.7 yükseldi.

Enerji sektörü hisseleri, arzdaki sıkılaşma ve OPEC+'ın üretim kesintilerini yıl sonuna kadar uzatacağı beklentileriyle yükselen hem petrol fiyatlarına paralel olarak %1.6 yükseldi.

UBS'in Volkswagen'in notunu "nötr" seviyesinden "sat" seviyesine düşürmesinin ardından şirketin hisseleri %2.5 geriledi.