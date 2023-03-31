"Bankacılık sektöründeki gerilim beklenenden uzun sürebilir"

Silicon Valley Bank'ın iflası ile başlayan ve Signature Bank gibi başka ABD bankalarına sıçramasının yanında, Credit Suisse gibi ülkenin dışında bulunan dev bankalara dair korkuları da alevlendiren 'bankacılık' krizi sonrası Fed'in gerçekleştireceği faiz artırımlarına yönelik olarak yavaşlama beklentisi ortaya çıkmış, hatta yıl sonu için faiz indirimine dair beklentiler gündeme gelmişti.

İflasların ülke içerisinde ve küresel anlamda yarattığı korku ve strese dair açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, iflaslar sebebiyle ortaya çıkan stresin birçok kişinin beklediğinden daha uzun sürebileceğini söyledi.