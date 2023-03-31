Fed/Kashkari: Enflasyon konusunda yapılacak daha çok iş var

Amerika Merkez Bankası (Fed) üyesi ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari yaptığı bir konuşmada, Fed'in enflasyonu hedef seviye olan yüzde 2'ye düşürmesi için yapması gereken daha çok şey olduğunu ifade ederek, bankanın bu hedef orana ulaşana kadar faiz oranlarını yükseltmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Kashkari, konut piyasasının yavaşladığını, mal fiyatlarının düştüğünü ve yeni kiralamaların daha az masraflı olduğunu kaydetti. Yaptığı açıklamada Kashkari, "Şu anda özellikle endişe verici olan bir alan, konut dışındaki hizmetler ekonomisinin herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermemesidir. Ücret artışı hâlâ yüzde 2'lik enflasyon hedefimizle tutarlı olandan daha hızlı artıyor; bu bana ekonominin hizmetler tarafını tekrar dengeye getirmek için daha yapacak çok işimiz olduğunu söylüyor. Enflasyonu düşürmemiz gerektiğini biliyoruz ve yapacağız." ifadelerini kullanarak enflasyonla mücadeleye devam sinyali verdi. Fed/Kashkari: Enflasyon konusunda yapılacak daha çok iş varKüresel Ekonomi