Bitcoin, 60 bin doların altında panik satışını tetikleyebilir

Investing.com'un yayınladığı habere göre BTC, gün içerisinde kısa bir süreliğine 63.000 doların üzerine çıkarak piyasa genelini yukarıya taşıdı. Ether (ETH), Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) son 24 saatte yüzde 3 değer kazandı ve kazançların çoğu BTC'nin yükselişinden sonra kaydedildi.

Mesajlaşma platformu Telegram ile yakından ilişkili olan Tonchain blokzincirinin token’ı TON, %7 yükselerek lider kripto para birimleri arasındaki sıçramaya öncülük etti.

CoinDesk 20 (CD20) Endeksi de aynı dönemde %2,24 arttı.

BTC, Mart ayından bu yana büyük ölçüde 60.000 ila 70.000 dolar arasında seyretti ve Nisan ayında merakla beklenen yarılanma etkinliği, piyasada katalizör eksikliği sebebiyle satışlara sebep oldu. Borsa yatırım fonlarından (ETF'ler) gelen girişler de son birkaç hafta içinde azaldı ve düşüş eğilimine katkıda bulundu.

Alex Kuptsikevich, CoinDesk'e gönderdiği bültende, fiyat hareketinin bir dizi düşük dip ve daha düşük zirve ile karakterize edildiğini ve bunun da yatırımcıların fiyat rallilerinde güçlendiğinin bir işareti olduğunu belirtti.

Kuptsikevich, Nisan ayındaki yarılanmanın ardından madencilik sektörünün karşılaştığı sorunlara atıfta bulunarak düşüşün "madencilerin varlık satışları ve kripto para birimi düzenlemelerine dair endişelerden kaynaklandığını" söyledi ve ekledi:

"60 bin doların altına düşülmesi, panik satışlarını tetikleyebilir. Şu andaki olumlu senaryo, kripto para biriminin 65 bin doların üzerine çıkarak fiyatı, 50 günlük hareketli ortalamada ve Mayıs ayı başlarında kaydedilen güvenli alanda sabitlemek."

Kısa vade traderları düşüşleri etkileyebilir

Kripto yatırım şirketi Ryze Labs'ın analistleri, kısa vadeli Bitcoin sahiplerinin önümüzdeki aylarda piyasaları büyük ölçüde etkileyebileceğini söyledi.