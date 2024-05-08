ABD merkezli şirket, Bitcoin sayısında tüm ülkeleri geride bıraktı

Indepent Türkçe'nin yayınladığı çeviri haberine göre ABD merkezli yazılım şirketi, Bitcoin (BTC) varlıklarını 14 milyar doların üzerine çıkarmasıyla artık herhangi bir ülkeden daha fazla kripto paraya sahip oldu.

Tüm Bitcoin'lerin yüzde 1'inden fazlasına karşılık geliyor

MicroStrategy son mali sonuçlarında, 2024'ün ilk 4 ayında 25 bin 250 Bitcoin satın aldığını ve toplamda 214 bin 400 BTC'ye ulaştığını açıkladı. Bu rakam var olan tüm Bitcoin'lerin yüzde 1'inden fazlasına karşılık geliyor.

Şirket, sahip olduğu Bitcoin sayısıyla dünyanın en fazla Bitcoin sahibi halka açık şirket konumuna geldi. Şirketin elindeki Bitcoin miktarı, ikinci en fazla Bitcoin sahibi halka açık şirket Marathon Digital Holdings'in 10 katından fazla.

MicroStrategy, son satın alımıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla Bitcoin'e sahip oldu. Bitcoin Treasuries tarafından toplanan verilere göre ABD, 13,5 milyar dolar değerindeki 207 bin 189 BTC'ye sahip.

MicroStrategy CEO'su Phong Le, "Benzersiz bir Bitcoin stratejimiz ve sağlam işletme şirketi geçmişimiz sayesinde şu anda ortalama 35 bin 180 dolarlık birim fiyatıyla 214 bin 400 Bitcoin'e sahibiz" dedi.

Bitcoin an itibarıyla yaklaşık 64 bin dolardan işlem görüyor. Bu da MicroStrategy'nin kripto yatırımından 6 milyar dolardan fazla kazandığı anlamına geliyor.

MicroStrategy'nin yatırımını nakde çevirmesi pek olası görünmüyor; kurucusu Michael Saylor sık sık X'te (eski adıyla Twitter) elmas ellerin (diamond hands) görsellerini paylaşarak fiyat dalgalanmalarına rağmen satmama niyetinde olduğunun sinyalini veriyor.

Saylor, 2022'de kripto piyasasındaki büyük düşüş sırasında "MicroStrategy bir Bitcoin Stratejisi benimserken dalgalanmayı öngördü ve bilançosunu sıkıntılar karşısında #HODL (Hold On for Dear Life, canın pahasına tut -çn.) yapmaya devam edebilecek şekilde yapılandırdı" diye yazmıştı.

Pazartesi günü, Bitcoin fiyatının bir kez daha rekor seviyelere yaklaştı. Bu fiyat artışı, son aylarda kripto piyasasındaki iki büyük olay tarafından desteklendi.

Bunlardan ilki, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ocak ayında Bitcoin için sunulan ilk spot borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) onaylamasıydı. Bu sayede ilk kez milyarlarca dolarlık kurumsal yatırım piyasaya girmiş oldu.

İkincisiyse "yarılanma" diye bilinen ve kabaca her 4 yılda bir gerçekleşen, Bitcoin madenciliği için verilen ödüllerin yarıya indirildiği olayın gerçekleşmesiydi. Arzdaki bu düşüş, talepteki artışla birleşince Bitcoin, martta tüm zamanların en yüksek seviyesi 73 bin doların üzerine çıkmıştı.