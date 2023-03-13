Bundesbank SVB'nin iflasının olası etkilerini araştıracak

Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından Bundesbank, iflasın Almanya ekonomisine ve finans sistemine olası etkilerini araştıracak.

Araştırmayı 2008 mali krizi için kurulan "kriz ekibi" gerçekleştirecek.

Alman Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BAFIN) tarafından konu hakkında yapılan bir açıklamaya göre ise, Silicon Valley Bank'ın Almanya'daki faaliyetleri, ülkenin finansal sistemi için bir tehdit oluşturmuyor.

Ayrıca Alman banka denetleyici kurumu BAFIN, SVB'ninAlmanya şubesi için de moratoryum talimatı verdi.

Bu ilan genelde borçlu ile borç veren arasında, borcun yeniden yapılandırılması ile sonuçlanır.