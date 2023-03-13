HSBC, SVB İngiltere'yi satın aldı

İflas eden Amerika merkezli Silicon Valley Bank'ın (SVB), İngiltere operasyonunu, Avrupa'nın en büyük bankası olan HSBC satın aldı.

Hükümet tarafından yapılan açıklmaya göre, bankanın ülkedeki faaliyetleri HSBC'ye devredildi. Yapılan açıklamada, Silicon Valley Bank UK'de mevduatı bulunanların, bugün itibarıyla mevduatlarına erişebilecekleri belirtildi. 10 Mart itibariyle SVB İngiltere'nin borcunun 5,5 milyar sterlin, mevduatlarının yaklaşık 6,7 milyar sterlin civarında olduğu belirtiliyor.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, bankanın iflasının ardından, mevduat sahiplerinin mağdur olmaması için hızlı aksiyon aldıklarını belirterek, "SVB'ın İngiltere'de bulunan müşterilerine güven verecek bir çözüm bulmak için hızla çalıştık. Bugün hükümet ve Bank of England, Silicon Valley Bank UK'nin özel satışını kolaylaştırdı; bu, müşteri mevduatlarının korunmasını ve vergi mükellefi desteği olmadan normal şekilde bankacılık işlemlerinin yapılabilmesine imkan tanıyacak. Bu kadar kısa sürede bir çözüme ulaştığımız için memnunum. HSBC, Avrupa'nın en büyük bankasıdır ve Birleşik Krallık'taki SVB müşterileri, kendilerine gelen güç, emniyet ve güvenlikten emin olmalıdır" ifadelerine yer verdi.