Çin, çelik üretimini kısıyor
Çin’in çelik merkezi olan Tangshan şehri hava kirliliğini azaltma önlemlerini başlattı. Önlemler kapsamında şehirde çelik üretiminde kısıtlamaya gidildi.
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Ülkede gerçekleşmesi beklenen bir dizi üst düzey siyasi toplantının öncesinde hava kirliliğini temizlemeye çalışan, Kuzey Çin'in çelik üretim merkezi Tangshan şehri, alınan önlemler kapsamında çelik üretiminde kısıtlamaya gitti.
Cumartesi günü yerel yönetim web sitesinde yapılan açıklamaya göre, uygulama Pazar günü başladı.
Tangshan yetkilileri ayrıca çocuklardan ve yaşlılardan içeride kalmasını istedi. Yönetim, önlemlerin ne zaman sona ereceğini belirtmedi.