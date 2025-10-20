Çin ekonomisinde büyüme 1 yılın en yavaş seviyesinde



Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, GSYH Temmuz-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 büyüdü. İkinci çeyrekte büyüme oranı yüzde 5,2 olmuştu. Ekonomistler 3'ncü çeyrekte büyümenin yüzde 4,8 olmasını bekliyorlardı.

2025'in ilk dokuz ayında GSYH yıllık bazda yüzde 5,2 genişleyerek hükümetin yılın tamamı için belirlediği yüzde 5 civarındaki büyüme hedefine ulaşma yolunda ilerledi.

GSYH üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı.

Eylül verileri önemli sektörlerde karışık bir momentum gösterdi. Tüketimin önemli bir göstergesi olan perakende satışlar yıllık bazda yüzde 3,0 yükseldi.

Ekonomistler Ağustos'ta yüzde 3,4 olan bu oranın, yüzde 3,0'a gerilemesini bekliyorlardı.

Sanayi üretimi Eylül'de beklentileri aşarak yıllık bazda yüzde 6,5 arttı. Ekonomistler sanayi üretiminin yüzde 5,3 arttığını tahmin ediyordu.

Sabit varlık yatırımı ilk üç çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,5 daraldı. Ocak-Ağustos döneminde yüzde 0,5'lik artış yaşanmıştı.

Çin'in kentsel işsizlik oranı Eylül'de Ağustos ayındaki yüzde 5,3'ten yüzde 5,2'ye geriledi.