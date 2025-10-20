  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin ekonomisinde büyüme 1 yılın en yavaş seviyesinde
Takip Et

Çin ekonomisinde büyüme 1 yılın en yavaş seviyesinde

Çin ekonomisinde büyüme üçüncü çeyrekte ivme kaybetti ve yılın en yavaş büyümesini gerçekleştirerek ek politika desteği ihtiyacını güçlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin ekonomisinde büyüme 1 yılın en yavaş seviyesinde
Takip Et


Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, GSYH Temmuz-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 büyüdü. İkinci çeyrekte büyüme oranı yüzde 5,2 olmuştu. Ekonomistler 3'ncü çeyrekte büyümenin yüzde 4,8 olmasını bekliyorlardı.

2025'in ilk dokuz ayında GSYH yıllık bazda yüzde 5,2 genişleyerek hükümetin yılın tamamı için belirlediği yüzde 5 civarındaki büyüme hedefine ulaşma yolunda ilerledi.

GSYH üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı.

Eylül verileri önemli sektörlerde karışık bir momentum gösterdi. Tüketimin önemli bir göstergesi olan perakende satışlar yıllık bazda yüzde 3,0 yükseldi.

Ekonomistler Ağustos'ta yüzde 3,4 olan bu oranın, yüzde 3,0'a gerilemesini bekliyorlardı.

Sanayi üretimi Eylül'de beklentileri aşarak yıllık bazda yüzde 6,5 arttı. Ekonomistler sanayi üretiminin yüzde 5,3 arttığını tahmin ediyordu.

Sabit varlık yatırımı ilk üç çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,5 daraldı. Ocak-Ağustos döneminde yüzde 0,5'lik artış yaşanmıştı.

Çin'in kentsel işsizlik oranı Eylül'de Ağustos ayındaki yüzde 5,3'ten yüzde 5,2'ye geriledi.

Küresel Ekonomi
JPMorgan: Çin, büyümeyi destekleyecek yeni önlemler alabilir
JPMorgan: Çin, büyümeyi destekleyecek yeni önlemler alabilir
Capital Economics: Çin'in büyüme rakamları gerçeği abarttı
Capital Economics: Çin'in büyüme rakamları gerçeği abarttı
Çin'de konut fiyatlarında düşüş sürüyor
Çin'de konut fiyatlarında düşüş sürüyor
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı
Almanya’da sanayi sektörü üretici fiyatları düşüşte!
Almanya’da sanayi sektörü üretici fiyatları düşüşte!
Trump, Modi'den Rus petrol alımlarını durdurma sözü aldığını açıkladı: Aksi bir şey söylemek isterlerse, yüksek vergiler ödemeye devam edecekler
Trump, Hindistan Başbakanı Modi'den Rus petrol alımlarını durdurma sözü aldığını açıkladı