Çin ile BAE arasında 5 yıllık LNG anlaşması

Çin, "gümrük vergisi" nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımını durdurmasının ardından yeni tedarikçilere yöneldi. Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), LNG satın almak için Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ile 5 yıllık anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Çinli CNOOC, 2026’dan itibaren yılda 500 bin ton LNG satın alacak. Anlaşma 2026’da itibaren geçerli olacak. Hafta sonu imzalanan anlaşma, Çin’in BAE ile imzaladığı 3’üncü tedarik anlaşması oldu.

Çinli şirketler rotayı BAE’ye çevirdi

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının tırmanması üzerine Çinli alıcılar, BAE’de devlet tarafından işletilen şirketlere yöneldi. Bu hafta, Çinli özel enerji şirketi ENN Natural Gas, 2028’den itibaren 1 milyon ton soğutulmuş yakıt satın almak için ADNOC ile 15 yıllık anlaşma imzaladı. Anlaşma, ADNOC’un bugüne kadar bir Çinli tedarikçiyle yaptığı en büyük LNG anlaşması oldu.

Ayrıca devlet tarafından işletilen Zhenhua Oil şirketi de ADNOC ile LNG tedariki için anlaşmaya vardı.

İki ülke arasındaki ticaret savaşı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına uygulanan gümrük vergisini yüzde 145’e çıkarmıştı. Beyaz Saray yetkilileri geçtiğimiz hafta, Çin’den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin daha önce yürürlükte olan tarifelerle birlikte toplam yüzde 245’e yükseldiğini açıklamıştı. Çin de son olarak ABD’den yapılan ithalata yüzde 125 oranında gümrük vergisi koymuş, diğer ülkeleri Çin’in aleyhine ABD ile ticaret anlaşmaları yapmamaları konusunda uyarmıştı.

Çin, dünyanın en büyük LNG ihracatçısı ABD’den en son Şubat ayında LNG almıştı.

Gümrük verilerine göre geçtiğimiz yıl Çin, LNG’nin sadece yüzde 5’ini ABD şirketlerinden satın aldı.