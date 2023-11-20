Çin Merkez Bankası, Mastercard’a faaliyet izni verdi

Çin Merkez Bankası (PBoC), Mastercard ve NetsUnion Clearing Corporation tarafından Çin’de kurulan ortak girişimin, üye kurumlarına Çin’de ‘Mastercard’ markalı yuan banka kartları verme yetkisi verebileceğini söyledi.

Bu onayla birlikte Mastercard, Çin’de kendi markasını taşıyan Renminbi banka kartı işlemleri yapma hakkını kazandı. Mastercard, UnionPay ve American Express’in ardından Çin’de bu alanda hizmet verecek olan üçüncü şirket oldu.

PBOC, kalkınma ve güvenliği dengelemek için düzenleyici sistemi geliştirirken banka kartı takas piyasasına erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasına yönelik çalışmaları teşvik edeceğini açıkladı. Uzmanlar da bu hamlenin, etkili rekabet ile istikrarlı bir banka kartı takas piyasası yapısı oluşturmaya ve ödeme endüstrisindeki arz yönlü yapısal reformu derinleştirmeye yardımcı olduğunu belirtti.