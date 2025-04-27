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Çin sanayisi ilk çeyreği kar artışıyla tamamladı

Çin'de sanayi şirketleri, zayıf iç talep ve dış belirsizliklere rağmen yılın ilk çeyreğinde karlarını yüzde 0,8 artırdı.

Haber Merkezi
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Çin sanayisi ilk çeyreği kar artışıyla tamamladı
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Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,74 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ocak-Mart 2025 döneminde 1,51 trilyon yuan (yaklaşık 210 milyar dolar) oldu.

Sanayi şirketlerinin toplam karı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.

Sanayi şirketlerinin toplam geliri ise bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,4 artış kaydetti.

Bu dönemde 41 sanayi kolunun 24'ünde kar artışları kaydedildi.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, 2024 genelinde yüzde 3,3 azalmıştı.

Canlandırma tedbirlerinin etkisi henüz görülmüş değil

İlk çeyrekteki artışa rağmen sanayi karlılığındaki durgunluk, dünyanın en geniş sanayi üretimine sahip Çin'de zayıf iç talep, üretici fiyatlarındaki düşüş ve ABD'nin tarife politikasıyla artan dış belirsizliklerin ekonomiyi olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Çin'de hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, geçen yıl eylül sonundan itibaren bazı canlandırma tedbirleriyle ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik adımlar atsa da bunların etkilerinin reel ekonomiye henüz nispi olarak yansımadığı gözleniyor.

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yıllık bazda yüzde 5,4 büyüme kaydetmişti. İlk çeyrekteki büyüme oranı, hükümetin bu yıl "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin üzerinde gerçekleşmişti.

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