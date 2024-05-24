Çin’de dijital ekonominin büyümedeki payı yüzde 10’a çıktı

Çin’in Fuzhou kentinde bugün açılan 7. Dijital Çin Zirvesi’nde açıklanan Dijital Çin Gelişimi Raporu’nda, 2023 yılında Çin’in dijital ekonomisinde istikrarlı büyümenin kaydedildiğine işaret edildi.

Rapora göre, 2023 yılında Çin’in dijital ekonomisinin temel sektörlerinde kaydedilen katma değer GSYH’nın yüzde 10’unu oluştururken, veri üretimi bir önceki yıla göre yüzde 22,44 artarak 32.85 ZB’ye ulaştı. Ayrıca Çin’de dijital altyapı tesislerinin gelişmeye devam etmesiyle birlikte, Çin’in toplam bilgi işlem gücünün 230 EFLOPS’a ulaşarak dünya ikincisi olduğu kaydedildi.