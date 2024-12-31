Çin’de imalat PMI büyümesi sürdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu yaptığı açıklamada, Çin'in imalat sektörü faaliyetlerinin 2024 yılı sonunda daha yavaş bir hızda büyüdüğünü, inşaat ve hizmet faaliyetleri keskin bir toparlanma gösterdiğini bildirdi.

Açıklanan verilere göre, imalat satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayındaki 50,3 seviyesinden aralık ayında 50,1 seviyesine geriledi.

Bu, imalat PMI'nın faaliyet büyümesini daralmadan ayıran 50 işaretinin üzerinde kaldığı art arda üçüncü ay oldu. Ancak bu değer ekonomistlerin 50.2'lik tahmininin altında kaldı.

Üretim alt endeksi kasım ayındaki 52,4 seviyesinden aralık ayında 52,1'e geriledi. Toplam yeni siparişler alt endeksi kasım ayındaki 50,8 seviyesinden aralık ayında 51,0'a, yeni ihracat siparişleri alt endeksi kasım ayındaki 48,1 seviyesinden 48,3'e yükseldi.

İstatistik Bürosu, Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI'ın kasım ayındaki 50,0 seviyesinden aralık ayında 52,2'ye yükseldiğini de söyledi.

Hizmet faaliyetlerini takip eden alt endeks aralık ayında kasım ayındaki 50,1 52,0'a, inşaat alt endeksi 49,7 seviyesinden keskin bir artışla 53,2'ye yükseldi.